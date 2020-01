Zum Montagskonzert wird am 13. Januar wieder ins Klinikum Weimar eingeladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik hören macht gesund

Die Konzertreihe „Musik hören macht gesund“ im Klinikum Weimar startet am Montag, 13. Januar, ins neue Jahr. Zu hören ist Kammermusik für Klavier und Violine von Mozart, Tschaikowski, Debussy und Fauré. Es musizieren Vera Andrianova am Konzertflügel und Roza Lusine Dzhavadian, Violine. Die beiden Künstlerinnen sind Studierende an der Hochschule für Musik Franz Liszt. Das Konzert beginnt um 16.30 Uhr im Foyer der Cafeteria, der Eintritt ist frei.