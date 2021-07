Musik und Kultur für Weimar-Nord

Weimar. Mit einer kleinen Veranstaltungsreihe bringen Ortsteilrat und Bürgertreff ein Kultur auf die Freilichtbühne in Weimar-Nord.

Unter dem Motto „Kultursommer Weimar-Nord“ soll vom 16. Juli bis zum 11. September Musik und Kultur in den Stadtteil gebracht werden. Das teilte Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich mit. Die siebenteilige Veranstaltungsreihe soll an der Freilichtbühne auf dem Spielberg in Weimar-Nord stattfinden.

Eröffnet wird der Kultursommer am Freitag, 16. Juli, 19 Uhr, mit einem Konzert der Ilmtal Jazz Band. Am Samstag, 17. Juli, 17.30 Uhr, folgt ein Klangrausch-Konzert mit einem klassischen Ensemble und Balkan-Fever.

Martin Wesholleck (Bandmitglied bei Borderline) und Lenard Schäfer setzen die Veranstaltungsreihe am Freitag, 23. Juli, 19 Uhr, fort. Am Samstag, 30. Juli, 19 Uhr, verspricht die Band „Scurra“ „großartigen Kobold-Rock“. Der internationale Frauenchor Lyra demonstriert am 6. August um 19 Uhr auf der Freilichtbühne sein stimmliches Können. Zwei weitere Veranstaltungen sind im September geplant und zwar am 3. September mit Dirk Marschall für Kinder mit ihren Familien sowie am 11. September.

Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben Künstler und genaue Uhrzeit der Abschlussveranstaltung derzeit noch offen, informierte Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich. Der Ortsteilrat kooperiert als Veranstalter mit dem Bürgertreff.