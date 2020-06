Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik und Wort in Lukas-Vesper

Was haben der 12-jährige Jesus und Greta Thunberg miteinander zu tun? Diese Frage wird gestellt durch das Bibelwort aus dem Lukasevangelium und Auszüge aus einem Essay Karl-Heinz Kohls, die am Sonntag, 14. Juni, ab 19 Uhr von DNT-Schauspielerin Elke Wieditz in der Jakobskirche vorgetragen werden. Musikalisch gestaltet wird der Kunstgottesdienst von der Weimarer Cellistin Christina Meißner. In einer Kurzpredigt wird die Frage aufgenommen und in die gegenwärtige Situation hinein aktualisiert durch Michael Haspel. Die Künstler werden so auch durch ein Honorar unterstützt. Dazu sind Spenden willkommen (https://www.ek-weimar.de/kirchen/jakobskirche/lukas-vesper.html).