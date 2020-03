Musik-Wettbewerb „Moving Landscape“ – Ein viel zu kurzes Vergnügen

Gebannt starren die Bahnreisenden aus dem Fenster. Die mitgebrachten Radios rauschen. Da empfangen die Geräte endlich die ersten Töne von Beethovens „Ode an die Freude“. Rund 150 Musiker und Sänger haben sich am Samstag auf der Großschwabhausener Flur in Position gebracht, um für vorbeifahrende Züge von Jena nach Weimar die Europahymne zu spielen.

Den Anfang macht ein Junge auf einer Hebebühne. Es folgen die unterschiedlichsten Chorformationen, in Gärten, auf Wiesen und Feldern. Mal dominieren die Frauenstimmen, dann wieder tiefer Männergesang. Dazwischen ertönen die Bläser der Brass Band Blechklang aus Jena. So verschieden die Akteure, so abwechslungsreich ist auch der rustikale Sound, der aus den Radios dringt.

Es hat etwas sehr Anrührendes und zugleich enorm Witziges, den Männern und Frauen im Vorbeirauschen beim Musizieren zuzuschauen. Ein einmaliges, ergreifendes Konzerterlebnis, das leider viel zu schnell vorbei ist. Zum Glück kann man das Ganze auf der Rückfahrt noch einmal erleben!

Das Künstlerduo Datenstrudel, in persona Jakob Hüfner und Jörn Hintzer, hat mit den Planungen für das Projekt „Moving Landscapes“ vor rund zwei Jahren begonnen. Wenn man mit bis zu 100 Stundenkilometern am 2,5 Kilometer langem „Orchestergraben“ vorbeirast, ist der Aufwand kaum zu ermessen. Die ausleihbaren Radios mussten auf Flohmärkten zwischen Berlin und München zusammengekauft werden, die örtlich begrenzte Frequenz beantragt, Bahn-Unternehmen ins Boot geholt, Musiker und Technik koordiniert und die Partitur einstudiert werden… Eigentlich sind es sogar vier Partituren, die der musikalische Leiter Martijn Dendievel entwickelt hat, je nach Geschwindigkeit der Züge.

Während die Bahnreisenden im Warmen das Konzert genießen, weht draußen ein ganz anderer Wind. Die Brass Band etwa hat ihre Notenständer in die Erde gerammt, damit sie nicht umgeweht werden. Die Noten sind mit Klammern befestigt. Man kann den Akteuren vor Ort nur Respekt zollen, dass sie über Stunden in der Kälte ausharren und zwölf zauberhafte Konzerte ermöglichen.

Impression im Zug: Bahnreisende mit ihren Radios Foto: Tina Peißker

Insgesamt, schätzt Medienkünstler Jakob Hüfner, haben Tausende die Offerte genutzt. Darunter auch Vertreter aus europäischen Städten wie Uppsala, Canterbury und Sofia. Jena-Kultur schwebt als Veranstalter vor, innerhalb des EU geförderten Orchesternetzwerks ONE das Projekt in den verschiedenen Mitglieder-Städten noch einmal aufleben zu lassen. In diesem Zusammenhang, so wünscht es sich Jakob Hüfner, soll „Moving Landscapes“ auch ein weiteres Mal zwischen Jena und Weimar aufgeführt werden, dann in längerer Version. „Das war quasi nur die Vorspeise“, sagt er. „Die Party muss noch folgen.“

Das würden sicherlich auch viele Zuschauer begrüßen. Denn die Konzerte kamen gut an. Für den Erfurter Studenten Fynn Hullmeine beispielsweise war es „ein sehr schönes Projekt im Beethovenjubiläumsjahr.“ Und Kathrin Leis, Mutter eines Mitstreiters, wollte gleich mehrfach die Strecke abfahren. Martin Gluch war mit seinen kleinen Kindern Judith und Phineas gekommen, die beide leidenschaftlich bahnfahren. Er hatte das preisgekrönte Vorgängerprojekt von Datenstrudel verpasst – die Theaterinszenierungen für vorbeifahrende Züge zwischen Jena nach Naumburg – und wollte sich die Neuauflage nicht entgehen lassen. Vielleicht ja auch die nächste nicht.