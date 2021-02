Musikalisch auf den Spuren von „Vincent und Paul“

Seinem „Faible für Malerei“ folgt Andreas Max Martin bei seiner neuen Single. Aufgenommen im Tonstudio Weimar, widmet der Weimarer Musiker und Conferencier sich mit seiner ersten Veröffentlichung im neuen Jahr „Vincent & Paul“ und damit dem legendären Zusammentreffen von Vincent van Gogh und Paul Gauguin im Oktober 1888 in Südfrankreich. Am Ende des Treffens zweier Malergenies stand ein abgeschnittenes Ohr. Popmusik trifft bildende Kunst.

Zu hören ist das Werk auf YouTube sowie auf allen Kanälen wie Applemusic, Amazon, Spotify. Andreas Max Martin zeigt sich „hoch interessiert an allen Formen der Kunst“. Insbesondere bildende Kunst habe ihn im letzten Jahr in zunehmender Weise inspiriert. Bevor er den Text schreibe und zu komponieren beginne, trage der Weimarer Musiker „das Thema ein paar Wochen oder Monate mit sich herum“. Andreas Max Martin las die Biographien von Gauguin und van Gogh, jedoch nicht unter dem Aspekt der bewussten Recherche. Erst danach habe sich das für ihn zu einem „Titel“ kanalisiert. Andreas Max Martin wollte weg von jener Popmusik, die gemeinhin nur ein Thema zu kennen scheint, nämlich Liebe und Verlust.

Insbesondere die schillernde Biographie von Paul Gauguin hinterließ tiefen Eindruck auf ihn. So berichtet er davon, dass Gauguin beim Bau des Panama-Kanals selbst zum Spaten gegriffen habe, bevor er in die Karibik und weiter in die Südsee reiste. Aus Andreas Max Martin und seiner neuen Single spricht ein tief sitzender Respekt vor der großartigen Leistung der Künstler. In Text und Musik spürt Andreas Max Martin zwei überaus unterschiedlichen Persönlichkeiten nach. Vincent van Gogh hatte Pariser Künstlerfreunde auf Empfehlung seines Bruders Theo in sein Haus nach Südfrankreich eingeladen. Nur Paul Gauguin folgte seiner Einladung. Es wurde ein sehr produktiver Aufenthalt zweier Maler-Genies, sie malten sich gegenseitig, bis am Ende „doch das Glück zerrinnt, aus Farbe wird Absinth“, textet Andreas Max Martin.

Van Goghs berühmte „Sonnenblumen“ entstehen in jener Zeit, Gauguin malt den Künstlerkollegen beim Malen dieses Bildes. Auf dreieinhalb Minuten verdichtet Andreas Max Martin seine Hommage an „Vincent und Paul“, musikalisch integriert er ein frankophiles Akkordeon. Bei Veröffentlichung der Single auf den Online-Plattformen gehe es ihm als Künstler nicht darum, Geld zu machen, die Einnahmen seien marginal, sondern vielmehr darum, in der Coronakrise künstlerisch wahrgenommen zu werden.

Auch Live-Konzerte könnten im Internet ja gegeben werden, für Andreas Max Martin nicht die „ultimative Variante“. Doch er sei „recht pragmatisch“ und nutzte die auftrittslose Zeit, um „andere Wege zu gehen“ und um aus Selbstschutz, künstlerische Produktivität an den Tag zu legen. Dabei gewinnt er der auftrittslosen Zeit durchaus auch Positives ab: Er könne jetzt fokussierter arbeiten. Zwar fehlen das große Publikum und ein gefüllter Saal: Durch Zuschriften und ein positives Feedback fühle er sich darin bestätigt, trotz Corona für sich einen guten Weg gefunden zu haben.