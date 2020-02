Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Grüße aus Übersee

Musikalische „Grüße von Übersee“ offeriert die gleichnamige Opern- und Operettengala, die am Donnerstag, 6. Februar, und Freitag, 28. Februar, sowie am 21. März, jeweils 19.30 Uhr, im Großen Haus des DNT auf dem Programm steht. Unter Leitung des 1. Koordinierten Kapellmeisters Dominik Beykirch erklingen Arien, Ensembles, Chöre und Orchesterstücke aus Werken, in denen die Entdeckung und Eroberung ferner Länder eine Rolle spielt. Zu hören sind Titel bekannter, aber auch selten gespielter Opern und Operetten von Puccini, Verdi, Offenbach, Donizetti, Rossini und Liszt. Es singen Mitglieder des Musiktheaterensembles und der Opernchor des DNT, es spielt die Staatskapelle Weimar. Die Moderation übernimmt Operndirektor Hans-Georg Wegner. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Oper und Kolonialismus liefert am 21. und 22. März das Symposium „Montezuma in Venedig“ im Foyer des DNT.