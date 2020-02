Musikalische Reise in die dunkle Vergangenheit Europas

Mit ihrem Programm „Fragments of Forgotten Times“ und dem Film „Grauer Reiter“ begaben Denis Aydingül und Leon Brandt sich am Wochenende im Kasseturm auf eine Zeitreise in die Jahre des ersten Weltkrieges. Eine Zeit des Grauens, in der fast 20 Millionen Menschen ihr Leben lassen mussten. Darunter auch große Künstler, Literaten und Musiker. Anlässlich des Kriegsendes vor 100 Jahren wollten sie mit diesem Projekt ein Zeichen setzen. „Fragments of Forgotten Times“ ist ein musikalisches Drama, komponiert und kreiert von Denis Aydingül. Dabei trug der Masterstudent Klavier an der Hochschule für Musik Franz Liszt Briefe, Gedichte, Tagebucheinträge und Zeichnungen von Intellektuellen, Künstlern, Soldaten und Kindern aus den verschiedenen, am Krieg beteiligten Ländern zusammen, komponierte zu jedem der Zeitzeugendokumente Musikstücke und fasste sie in einem musikalischen Drama zusammen. Das von Denis Aydingül geschaffene musikalische Drama erzählt die Geschichte zweier fiktiver Künstler, welche durch die Zeit getrennt, aber durch ein Fragment der Historie verbundenen sind – des Schriftstellers Theodor August (gespielt von Leon Brandt) und eines jungen Komponisten, gespielt von Denis Aydingül. Der Kurzfilm „Grauer Reiter“ erzählt aus dem Lebens des Künstlers Franz Marc.