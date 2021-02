Musikalische Visitenkarte

Ein Jahrzehnt lang lebte und studierte er in Weimar: Seit mehr als vier Jahren ist Wolf Attula nun stellvertretender Solobratscher im Opern- und Museumsorchester Frankfurt am Main. Für sein Konzertexamen als höchstem künstlerischen Abschluss der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar kehrte der 30-Jährige noch einmal an seine Alma Mater zurück. Als wichtigen Prüfungsteil gestaltete der Absolvent der Klasse von Erich Wolfgang Krüger und Ditte Leser einen Sonaten-Abend im Festsaal Fürstenhaus, begleitet von Ludmilla Kogan am Klavier. Dieses Konzertexamen wurde vom Tonstudio der Musikhochschule professionell mitgeschnitten – und jetzt auf den YouTube-Kanal der Hochschule hochgeladen. „Weimar und dem Studium dort verdanke ich unbeschreiblich viel, vor allem meinen Lehrern: Handwerk, unerschöpfliche Leidenschaft für das beseelte Musizieren und freundschaftliche Begleitung in persönlicher und musikalischer Reife.“ Neben dem Orchesterspiel ist ihm Kammermusik eine Herzensangelegenheit. In seiner Freizeit studiert Wolf Attula an der Frankfurter Goethe-Universität Mathematik.

