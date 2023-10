Musikalischer Auftakt für Weimarer Kinderuni

Weimar. Nach einem erfolgreichen Campustag startet die Weimarer Kinderuni ihr Wintersemester. Mit dem ehemaligen Gitarristen der Band „Die Höchste Eisenbahn“ wird den Kindern Musik näher gebracht.

Nach dem erfolgreichen Campustag startet die Kinderuni Weimar am Mittwoch, 18. Oktober, in ihr Wintersemester. Zu erleben sind die Theaterpädagogin Angelika Andrzejewski und der Musiker Francesco Wilking mit dem Thema „Fröhlich, traurig, laut und leise – Musik im Theater“. Sie widmen sich unter anderem den Fragen: Wie beeinflusst Musik unsere Gefühle? und: Kannst du Musik widerstehen? Francesco Wilking wurde bekannt als Sänger und Gitarrist (Die höchste Eisenbahn), seit einiger Zeit widmet er sich der Schauspielmusik – so in verschiedenen Inszenierungen des DNT.

Auf die Frage, warum sie eine Vorlesung an der Kinderuni hält, sagt Andrzejewski: „Weil die Kinderuni eine tolle Erfindung ist. Ich hatte nicht die Möglichkeit, als Kind daran teilzunehmen. Und ich finde, man sollte Kindern und Jugendlichen so viele Türen wie möglich öffnen, um zu zeigen, was die Welt ausmacht.“ Die Vorlesung am Mittwoch findet in der Studiobühne des DNT wegen beschränkter Platzkapazität zweimal statt: 15 bis 16 Uhr und 16.30 bis 17.30 Uhr. Die Kinderuni ist für alle Kinder ab acht Jahren und kostenfrei.

Informationen und Anmeldung unter www.kinderuni-weimar.de.