Musikalischer Brückenschlag zum Lichterfest in Weimar und Gotha

Weimar Weihnachten steht vor der Tür, Chanukka beginnt bereits. Beide Feste vereinen die Achava-Festspiele in zwei „Weih-nukka-Konzerten“.

Das Lichterfest Chanukka beginnt. Ab 7. Dezember zünden Jüdinnen und Juden Tag für Tag eine weitere Kerze des achtarmigen Chanukkias an. Und auch über die Familien und jüdischen Gemeinden hinaus wird Chanukka gefeiert. So veranstalten die Macherinnen und Macher der Achava-Festspiele sogenannte „Weih-nukka-Konzerte“ in Weimar und Gotha, die die jüdischen mit christlichen Traditionen verbinden.

Los geht es am Mittwoch, 13. Dezember, um 18 Uhr im DNT. Zum Motto „Light A Little Candle“ - zünde eine kleine Kerze an - singt die Schola Cantorum Weimar unter der Leitung von Cordula Fischer. Zu hören sein wird der Mädchenchor. Rund 350 Menschen von fünf bis 22 Jahre wirken bei Schola Cantorum Weimar mit. Zum Chorgesang spielt Helmut Eisel auf der Klarinette und das Amalia-Quartett begleitet die Kinder und Jugendlichen auf Streichinstrumenten. Der Klezmer-Musiker Eisel ist in der Szene renommiert und hat den „Freilach“, einen feierlich-emotionalen Tanz im Zwei-Vierteltakt, perfektioniert. Das Amalia-Quartett setzt sich aus Musikerinnen der Staatskapelle Weimar zusammen, die vor allem das klassische Repertoire von Bach, Beethoven und Co. beherrschen, sich aber auch mit moderneren Kompositionen einen Namen gemacht haben.

In wechselnder Besetzung sollen im DNT traditionelle Weihnachts- und Chanukka-Lieder zu hören sein, auch klassisches Konzertrepertoire und Helmut Eisels „Freilach“. Die Musik soll die fröhliche Atmosphäre der christlichen und jüdischen Familienfeste in die Welt hinaustragen.

Ob mit Lebkuchen oder Latkes, Hauptsache festlich

Ob mit Lebkuchen oder Latkes, das Jahresende ist in der christlichen wie jüdischen Kultur eine festliche Zeit. Die „Weih-nukka-Konzerte“ sollen diese Gemeinsamkeiten aufgreifen und die Brücke zwischen Menschen, Kulturen und Traditionen schlagen. Die Konzerte sind eine Produktion der Achava-Festspiele zusammen mit dem DNT, der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und der Schola Cantorum Weimar.

In Gotha findet das Konzert am Samstag, 16. Dezember, statt. Im Kulturhaus spielen und singen die Schola Cantorum und Helmut Eisel zusammen mit dem Spohr-Quartett, dessen Repertoire sich von Barockmusik bis zu Jazz und Rock erstreckt. Versprochen wird in Weimar und Gotha ein Konzertprogramm für die ganze Familie.

Tickets gibt es in den jeweiligen Theatern, in Weimar unter www.nationaltheater-weimar.de/de/programm/stueck-detail.php?SID=3344.