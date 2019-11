Der Kompositionsstudent Romeo Wecks bei einer Probe in Leipzig. Er steuert ein Werk zum Experimentalfilm „Der heroische Pfeil“ von Kurt Kranz bei.

Weimar. Heutige Weimarer Studierende treten beim Konzert mit dem MDR-Sinfonieorchester in den Dialog zu Filmen aus den 1920er-Jahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikhochschüler interpretieren originale Bauhaus-Filme

Studierende der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar sind auf Anregung des MDR-Sinfonieorchesters sind in einen künstlerischen Dialog zu Filmen der Bauhaus-Zeit getreten. Beim Sonderkonzert „Klang trifft Idee“ am 28. November in Leipzig erklingen nun die Werke von insgesamt zehn Weimarer Kompositionsstudierenden. Diese Kompositionen zu Experimentalfilmen von Bauhaus-Studenten der 1920er-Jahre werden live vom MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Ulrich Kern uraufgeführt.

„Vergangenes Jahr kam die Managerin des MDR-Sinfonieorchesters, Karen Kopp, auf uns zu und schlug uns dieses Projekt vor“, erzählt der Weimarer Kompositionsprofessor Michael Obst. „Dabei war der leitende Gedanke, von unseren heutigen Studierenden einen künstlerischen Kommentar zu den Werken damaliger Bauhaus-Studierender anzuregen. Dabei sind zehn sehr unterschiedliche Werke entstanden,“ berichtete Michael Obst im Vorfeld des Konzertes.

Zu hören und zu sehen sein werden nach Angaben der Musikhochschule unter anderen die „Symphonie Diagonale“ von Jingyu Jang, die Musik Christoph Baumgartens zum Farbfilm „Leporello“ (1930-31), die „Variationen über ein geometrisches Thema nach Kurt Kranz“ von Benjamin Lavastre sowie Mohammad H. Javaheris „De Novo Remutations“.

Bereits Mitte August waren einige der Kompositionsstudenten nach Leipzig gereist. Im Probensaal des MDR-Sinfonieorchesters am Augustusplatz standen ihre Werke auf dem Programm, die Orchesterleitung übernahm der Dirigier-Alumnus der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, Ulrich Kern. Unter anderem gab der Weimarer Kompositionsstudent Romeo Wecks dem Orchester einige Tipps zur korrekten Aufführung seiner achtminütigen Musik zum Experimentalfilm „Der heroische Pfeil“ von Kurt Kranz.

Eintrittskarten gibt es nach Angaben der Musikhochschule für 22 Euro, ermäßigt 19 Euro, Schüler 6 Euro, im Vorverkauf sowie an der Abendkasse.

Donnerstag, 28. November, 20 Uhr; Leipzig, Schaubühne Lindenfels