Musikkabarett mit Andreas Kuch

Musikkabarett von und mit Andreas Kuch ist am Sonntag, 12. Juli, um 19 Uhr im Projekt Eins an der Schützengasse 2 zu hören. Kuch ist ein Grenzgänger, ein Wanderer zwischen den Welten. In Weimar studierte er Kirchen- und Schulmusik und entdeckte den E-Bass, Jazzgesang und Beatboxing für sich. Tickets unter www.kleinkunst-institut.de.