Mutige Frau im Mittelpunkt des Kromsdorfer Salons

„Cato Bontjes van Beek – ich habe nicht um mein Leben gebettelt“ lautet der Titel des nächsten „Salon Stéphane Hessel“ am Samstag, 29. Februar, in der Kromsdorfer Schlosskapelle. Die Maria-Pawlowna-Gesellschaft hat dazu den Bremer Autor Hermann Vinke eingeladen, der aus seinem Buch über die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus liest. Bontjes hatte in Bremen und Berlin illegale Schriften und Flugblätter verteilt, die zum Kampf und Widerstand gegen die Nazis aufriefen. Im September 1942 wurde sie von der Gestapo in Berlin verhaftet, vom dortigen Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt und im August 1943 als 22-Jährige im Strafgefängnis Plötzensee enthauptet. Als 1993 ein Gymnasium in Achim und ein Platz in Bremen nach Cato Bontjes van Beek benannt wurden, hielt der Diplomat, Lyriker und Buchenwald-Überlebende Stéphane Hessel, Namensgeber der Veranstaltungsreihe, eine Rede.

Für das musikalische Willkommen und ein kurzes Intermezzo sorgt Wolf-Günter Leidel am Klavier. Die Begrüßungsworte spricht Wolfgang Knappe von der Maria-Pawlowna-Gesellschaft. Im Anschluss an die Lesung ist ein Salongespräch vorgesehen.

Samstag, 29. Februar, 15 Uhr, Schlosskapelle Kromsdorf, Platz der Demokratie, Unkostenbeitrag: 5 Euro