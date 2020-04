Xoan schickt ein Mutnachbild aus Vigo/ Spanien. Er macht Mut mit seinem Familienporträt, das am 8. Tag in Quarantäne entstanden ist.

Mutmachbilder kommen aus aller Welt

Aus aller Welt erreichen Dagmar Seel, Leiterin der Förderzentren Weimar und Blankenhain, inzwischen Mutmachbilder. Sie ist selbst überrascht, welch große Wirkung ihr Aufruf erzielte. So erhielt sie ein erstes Bild aus Brasilien von der fünfjährigen Maria. Mutmachen und Mitmachen will aus Vigo in Spanien auch Xoan. Er macht Mut mit seinem lustigen Familienporträt, das am achten Tag in Quarantäne entstanden sei. Auch Lisa aus Legefeld hat sich Gedanken zum Mut gemacht: „Mut findet im Kopf statt. Wer Mut hat, der hat auch das Vertrauen, dass alles wieder gut wird. Mut ist eine Frage des Selbstvertrauens, auch jetzt und gerade jetzt!“, betont Lisa. „Habt Mut, wir schaffen das!“