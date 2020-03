Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mutmachgeschichten und Bilder gegen Corona

„Wir brauchen Mut, wir brauchen Optimismus und etwas was uns verbindet. Wir brauchen Mutmachgeschichten für Menschen.“ Deshalb ruft Dagmar Seel, Rektorin des Staatlichen regionalen Förderzentrums Weimar (Herderschule) und Blankenhain, Schülerinnen und Schüler in Stadt und Landkreis auf, Mutmachgeschichten zu verfassen und Mutmachbilder zu malen. „Gestaltet Bilder und Geschichten gegen Corona“, bittet sie Kinder und Jugendliche. Sie merke, dass Menschen in diesen Krisenzeiten etwas tun wollen und spricht von einer „Solidargemeinschaft gegen den Virus“. Es gebe so viele Negativmeldungen, eine jagt die andere, dem könnten die Schüler mit ihren Fähigkeiten vielleicht etwas entgegensetzen.

Die Schulrektorin hat auch selbst ein Titelbild zur Aktion gestaltet, mit einem Regenbogen und der Aufschrift „andrà tutto bene“ – alles wird gut werden. Sie möchte die Geschichten und Bilder gegen Corona sammeln, sie sollen in einer Ausstellung veröffentlicht werden und Mut-Geschichten für Menschen in der Zeit „COVID-19“ erzählen. „Vielleicht bekommen wir sogar ein Buch zusammen?“, überlegt Dagmar Seel. Sie sei gerührt von den vielen Bekundungen zur Solidarität und der Suche nach Möglichkeiten, sich in Krisenzeiten irgendwie einzubringen. Ihr besonderer Dank gelte ihren Kolleginnen und Kollegen des Förderzentrums. Aktuell begleite sie zwölf Pädagoginnen und Pädagogen „in ihrem krisenpädagogischen Sein“.

„Wir können etwas tun“: Das ist Dagmar Seels feste Überzeugung. Deshalb wendet sie sich mit dieser Spezialhausaufgabe an die Schülerinnen und Schüler der Stadt Weimar, des Landkreises und darüber hinaus. Ein Din A4 Blatt mit Bild oder Geschichte, egal welche Altersgruppe. Sie möchte Kinder und Jugendliche aus ihrer Sicht Fragen beantworten lassen wie: Was macht Mut im Moment? Was habt ihr erlebt, was euch Mut gemacht hat? Wo bekommt ihr aktuell Mut her, wie macht ihr euch und anderen Mut?

Die Einsendungen sollten mit Namen (Bleistift) versehen werden, wer abgibt, willige in eine Veröffentlichung ein.

Einsendungen an: Staatliches regionales FÖZ Weimar, zu Hdn. von Rektorin Dagmar Seel, Bonhoefferstraße 46, 99427 Weimar