Nach dem ersten Corona-Fall: Weimar begrenzt Veranstaltungen

Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen sind in Weimar vorerst untersagt. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich für 14 Tage lang ausschließlich in ihren Wohnungen oder Wohngrundstücken aufhalten. Das gilt auch für Kinder. Wer als Rückkehrer aus Risikogebieten Erkältungssymptome wie trockenen Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit oder Atemprobleme hat, ist zudem verpflichtet, unverzüglich telefonisch den Hausarzt, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) oder die Hotline der Stadt Weimar (Tel. 03643 / 76 25 55) zu kontaktieren.

All das hat die Stadt am Dienstagnachmittag mit einer Allgemeinverfügung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes angeordnet, nachdem in Weimar die erste Infektion mit dem Coronavirus bestätigt wurde. Die vorübergehenden Maßnahmen sind zunächst bis 19. April befristet und sollen die Ausbreitung eindämmen.

Als ein Anruf Oberbürgermeister Peter Kleine am Mittag aus der Rathaus-Pressekonferenz rief, war den meisten Anwesenden klar: Es ist soweit. Sofort trat der Corona-Stab im Gefahrenschutzzentrum zusammen. Bei einer 50-jährigen Frau aus Weimar hatte der Schnelltest positiv auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) reagiert.

Die Frau hatte sich am Montag unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus dem Südtirol-Urlaub beim Gesundheitsamt gemeldet und war sofort getestet worden. Bei ihrem Mann wurde das Virus nicht festgestellt. Das Gesundheitsamt attestierte beiden ausdrücklich, sich mit ihrem schnellen Agieren vorbildlich verhalten und damit die Ansteckung weiterer Personen vermieden zu haben.

Am Dienstagabend waren 48 Menschen in Weimar in häuslicher Isolation, in den allermeisten Fällen handelte es sich um Italien-Rückkehrer. Bis auf die infizierte Frau, bei der leichte Symptome festgestellt wurden, waren alle Test-Ergebnisse negativ. Im Laufe des Dienstags waren auch fast alle erwarteten Testergebnisse eingegangen.

Weimars Stadtverwaltung hatte am Dienstag mit weiteren kreisfreien Städten und Landkreisen seinem Unmut über den schleppenden Eingang von Laborergebnissen Luft gemacht. „Wir müssen dort konsequent sein, wo es notwendig ist, können aber nicht Menschen tagelang in Isolation halten, nur weil die Testergebnisse nicht kommen“, begründete der Oberbürgermeister. „Das Gesundheitssystem, Feuerwehr und Rettungsdienst müssen funktionieren.“ Weimar wolle das normale Leben aufrechterhalten, so lange es geht.

Der Stopp von größeren Veranstaltungen sei nach dem ersten bestätigten Fall unumgänglich, hieß es am Nachmittag. Er gilt für den Sport ebenso wie für Messen und Ausstellungen. Betroffen sind unter anderem Rainald Grebe, Torsten Sträter und der Deutsche Richter- und Staatsanwaltstag in der Weimarhalle (www.weimarhalle.de). Das DNT hat für Mittwoch eine Entscheidung angekündigt, welche Aufführungen stattfinden können.