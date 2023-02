Eine Frau wollte in Weimar einen angeleinten Hund streicheln (Symbolbild).

Nach Einkaufstour in Weimar: Hund beißt Frau ins Gesicht

Weimar. Eine Frau hatte Mitleid mit einem Hund und wollte diesen streicheln. Das hätte sie mal besser sein lassen.

Eine Frau wurde am Freitagnachmittag in Weimar von einem Hund ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei mitteilte, verließ die 52-jährige Frau gegen 15:50 Uhr den Netto-Markt in der Erfurter Straße und bemerkte einen dort angeleinten Hund. Da sie nach eigenen Angaben immer Mitleid mit den armen Tieren hat, näherte sie sich dem Hund um diesen zu streicheln. Der Hund sah dies offenbar anders, schnappte nach ihr und erwischte sie im Gesicht.

Kurz darauf erschien die Hundehalterin, entschuldigte sich bei der Dame und entfernte sich mit ihrem Vierbeiner, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Tierfreundin erlitt bei der Aktion nur oberflächliche Verletzungen in der linken Gesichtshälfte. Sie wurde vorsorglich ins Klinikum verbracht.

