Hier ist ein Teil der Zusendungen zu sehen, die die Clubs Kramixxo/Waggong in Weimar-West auf ihre Rätselaktion hin erhalten haben.

Weimar. Vor zwei Wochen hatte das Team bereits an 23 Kinder und Jugendliche Rätsel verteilt.

Nach Rätseln Bildsuchspiel

Mit einem Bildsuchspiel will der Club Kramixxo/Waggong als nächstes für Abwechslung unter seinen jungen Besuchern sorgen. Vor zwei Wochen hatte das Team bereits an 23 Kinder und Jugendliche Rätsel verteilt. Und es konnte erleben, wie Kids und Eltern direkt nach dem Erhalt die Gläser mit Blumenerde öffneten, Zahlenbilder suchten oder Lösungen in den Club-Briefkasten einwarfen. „Rundum eine sehr gelungene Aktion, die Familie und Kinder sehr erfreute“, resümierte das Team, das auch Briefe mit Texten wie „Wir vermissen euch!“ erreichte.

Nach wie vor läuft auch die selbst erdachte Schnitzeljagd: Die Teilnehmer benötigen die kostenfreie App „Actionbound“, um das Spiel namens „WaggongJagd“ offline spielen zu können. Dabei müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden, zum Teil auch im Freien.