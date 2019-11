Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach sechs Jahren die Sechste von Radig

Radig hat ein neues Album eingespielt. Es erscheint unter dem Titel „2019“ mit elf Songs an diesem Freitag, 29. November, als Scheibe im Handel und in den einschlägigen Streaming-Portalen.

Sechs Jahre hat die Weimarer Band seit „Beobachtung“ bis zu ihrer sechsten CD verstreichen gelassen. Dennoch sind sich die Musiker über die Jahre treu geblieben: Texte in deutscher Sprache und Musik, die von Liedermacher bis Rock reicht. Das ist Radig.

„Ich bin ein Kind der 70er-Jahre“, sagt Norbert Radig, der fast alle Songs selbst geschrieben hat. „Die Musik dieses Jahrzehnts hat mich auch maßgeblich geprägt.“ Dieser Tatsache stellt sich der Sänger der Band auf der neuen CD mehr, als auf allen Vorgängern.

„Es kann sein, dass ,2019’ ein geradezu altmodisches Album geworden ist. Wir haben nicht auf Krampf versucht, aktuell und modern zu klingen. Wir haben das aufgenommen, was in uns ist.“ Für Volker Trautmann (key), Daniel Kister ( (dr), Robert Boddin (bass), Thomas Gaul (git) und Norbert Radig ist es deshalb jetzt auch spannend zu sehen, wie Menschen diese Musik aufnehmen, die mit den 70ern sonst nichts am Hut haben.



Eine Ausnahme von alten Gewohnheiten hat die CD ebenfalls zu bieten. Nach vielen Jahren im Live-Set und auf Drängen vieler Fans der Band, beschließt Radig das Album mit der herzzerreißenden Ballade „Tom Traubert’s Blues (Waltzing Mathilda)“ von Tom Waits. Nach sechs Jahren bis zum sechsten Album ist der 6. Dezember für die öffentliche Präsentation nahezu logisch: Am Nikolaustag stellt Radig das neue Album im Konzert im Mon Ami in Weimar vor. Wer den Termin verpasst, der hat am 13. Dezember in Bad Sulza eine weitere Chance.