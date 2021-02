Auch auf den Gehwegen der Weimarer Weststadt war der Winterdienst am Sonntagvormittag unterwegs.

Nach starkem Schneefall: Busverkehr in Weimar gestoppt

Die Stadtwirtschaft Weimar hat am Mittag entschieden, den Busverkehr am Montag komplett ruhen zu lassen. Am frühen Morgen war er eingestellt worden. „Aufgrund des starken Schneefalls konnte der Betriebsbeginn um 4 Uhr heute nicht wie üblich aufgenommen werden“, erklärt der Bereichsleiter Nahverkehr, Kai Stodollik.

„Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Fahrgästen und dem Fahrpersonal und können unter diesen Bedingungen keinen sicheren ÖPNV gewährleisten.“ Aktuelle Hinweise und Updates kommuniziere die Stadtwirtschaft über ihre Webseite und Social-Media-Kanäle - darunter auch, wann der Linienverkehr wieder aufgenommen werde.

Schnee-Blog: Viele Straßen gesperrt – Busse und Bahnen fahren nicht – Mehrere Orte abgeschnitten