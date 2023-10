Nach Vandalismus: Spendenaktion für Bücherzelle in Tröbsdorf

Tröbsdorf. Zur vorerst letzten Fahrradwerkstatt im Weimarer Ortsteil Tröbsdorf wird bereits am Mittwoch geladen.

Nachdem die jüngst in Tröbsdorf aufgestellte Bücherzelle am Tag vor ihrer offiziellen Einweihung Opfer von Vandalismus wurde, ruft Tröbsdorfs Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf am 25. Oktober, ab 16 Uhr zu einer Spendenaktion zugunsten der Reparatur der Bücherzelle auf. Mehrere Aktionen sollen in diesem Rahmen auf dem Gelände des Ortsvereines stattfinden. Ab 18 Uhr soll es eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit geben, die im Zuge der Veranstaltungsreihe „Tröbsdorf will’s wissen“ durchgeführt werden soll. Das Thema: Die Geschichte des Flugplatzes Nohra. Wissenswertes gibt es in diesem Kontext etwa über die Geschichte der heutigen Heinrich Herzog Straße in dem Weimarer Ortsteil.

Zur vorerst letzten Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt vor der Winterpause wird bereits an diesem Mittwoch geladen. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr ist Manuel Träger mit Rat und Tat für kleine und große Radfahrer da, um Tipps zu geben, wie das Fahrrad beispielsweise Winterfest gemacht werden kann, wie das Licht zu reparieren oder kontrollieren ist oder ob die Bremsen voll funktionstüchtig sind, heißt es in der Ankündigung. Interessierte Radfahrer können samt Fahrrad das Angebot am Teichdamme 11 vor dem Jugendclub besuchen.