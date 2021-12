Nach wiederholtem Hausfriedensbruch ins Gefängnis - Fahrraddieb gestellt und festgenommen

Weimar. Die Meldungen der Polizei für Weimar.

Nach Hausfriedensbruch ins Gefängnis

Bereits zum wiederholten Male wurde ein 48-Jähriger in Weimar wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Als die Polizei in Weimar Nord vor Ort eintrafen, um die Situation zu klären, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Mit Halt beim Gericht wurde der Weimarer schließlich in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bei Rot vor Polizeiauto und unter Drogen gefahren

Zur Kontrolle baten Polizisten am Dienstagnachmittag den Fahrer eines Fiat-Transportes. Der Mann wartete an einer rot-zeigenden Ampel in der Steubenstraße vor Polizeibeamten. Unvermittelt fuhr der Transporter schließlich an und überquerte die rote Ampel. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 42-Jährige unter Drogen stand. Er wurde zur Blutentnahme gebracht.

In Büro eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag brach ein unbekannter Täter in ein Ingenieur-Büro in der Weimarer Westvorstadt ein. Durch den Täter wurden mehrere Fenster beschädigt, um sich so Zutritt zu verschaffen. Er durchsuchte mehrere Büros und Schränke, bis er fündig wurde. Letztlich wurde ein Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht, bevor der Täter mit Bargeld in gleicher Höhe flüchtete.

Fahrraddieb gestellt und festgenommen

In der Nacht zu Mittwoch beobachtete ein Zeuge einen Mann dabei, wie dieser versuchte, einem Mountainbike nahe der Uni zu Leibe zu rücken. Der Täter war gerade laut Polizei dabei, das Schloss aufzusägen, offensichtlich um das hochwertige Rad zu stehlen. Als der Mann die nur wenige Augenblicke später eintreffenden Polizeibeamten wahrnahm, suchte er das Weite. Bei einer akribischen Suche der angrenzenden Hinterhöfe und Gärten konnte der Dieb schließlich gefunden werden. Ebenso wurde das gerade gestohlene Mountainbike im Wert von etwa 2.000 Euro festgestellt. In den Sachen des 34-Jährigen wurden neben der Säge, welche er gerade genutzt hatte, auch Drogen gefunden. Der Weimarer wurde vorläufig festgenommen; das Fahrrad sichergestellt, damit es seinem Besitzer wieder übergeben werden kann.

