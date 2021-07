Nach Zerstörungsaktion: Neue Weimarer Schau gegen Rassismus

Weimar. Nach der Zerstörung seiner Open-Air-Ausstellung im März nimmt Weimars Netzwerk Antirassismus nun erneut Anlauf zu einer Schau.

Das Netzwerk Antirassismus Weimar ließ sich von den Übergriffen auf seine Open-Air-Ausstellung Ende März nicht entmutigen und nimmt erneut Anlauf, sein Anliegen öffentlich auszustellen.

Zwischen Mon Ami und Kasseturm hatte das Netzwerk zur Internationalen Woche gegen Rassismus eine Ausstellung von und über Menschen eröffnet, die hier von Rassismus betroffen sind. Die Bilder erzählten auf künstlerische Weise aus deren Alltag. Hinzu kamen Informationen von Urbanistik-Studenten der Bauhaus-Uni. Sie hatten Menschen, die Rassismus erleben, nach diskriminierenden Erfahrungen auf Weimars Wohnungsmarkt befragt.

Eine Woche nach ihrer Eröffnung wurde die Schau zerstört. Das Netzwerk geht von politischer Motivation auf. Einschüchtern ließen sich die Initiatoren davon jedoch nicht. Als Reaktion auf die Zerstörung gestaltete das Netzwerk die neue Ausstellung „Re-Action“. Sie ist diesmal dezentral angelegt. Die Beiträge hängen in den Fenstern von „Projekt eins“ in der Schützengasse, zwischen Mon Ami und Kasseturm, in den Fenstern von „Der Laden“ in der Trierer Straße 5 sowie in der Marienstraße im „Café Spunk“ und beim Awo-Fachdienst für Migration. Die Ausstellung wird am Samstag, 17. Juli, um 14 Uhr am „Projekt eins“ eröffnet. Von dort startet um 14.30 Uhr ein Rundgang.

Das könnte Sie auch interessieren: