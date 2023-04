Nach Zusammenstoß mit Auto in Weimar: Radfahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Weimar. Am Dienstagvormittag kam es in Weimar zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der 22-jährige Radfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagvormittag gegen 10.35 Uhr wurde laut Polizei ein Verkehrsunfall in Weimar an der Kreuzung Fr.-Ebert-Straße und Carl-von-Ossietzky-Straße gemeldet. Ein Auto und ein 22-jähriger Radfahrer sind zusammengestoßen.

Der Radfahrer ist durch den Unfall gestürzt und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1050 Euro.

