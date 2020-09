Nachbar verhindert Schlimmeres - Tür eingetreten, Polizisten beleidigt - Falscher Polizist

Aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres

Weil einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nordvorstadt von Weimar Brandgeruch im Haus auffiel, wählte er den Notruf. Die Feuerwehr konnte die Quelle schnell finden: Ein 70-jähriger Hausbewohner hat sich Essen gekocht. Leider brannte dies an, sodass es zu diesem Geruch im Haus kam. Eine Gefahr für den Koch oder andere Bewohner bestand zu keiner Zeit.

Tür eingetreten, Polizisten beleidigt

Unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus hat sich in der Nacht zu Dienstag ein Mann in Weimar-West verschafft. Der 20-Jährige trat mehrfach gegen die Haustür, bis sich der Schließriegel soweit verbogen hatte, dass ein Betreten ohne Schlüssel möglich war. Im Haus begab er sich vor eine der Wohnungen und forderte nun lautstark Einlass. Die Polizisten, die auf den Plan gerufen wurden, um die Situation zu klären, beleidigte der Mann andauernd, sodass neben Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch auch eines wegen Beleidigung eingeleitet wurde.

Zwei Verletzte und drei abgeschleppte Pkw bei zwei Unfällen

Zwei leicht verletzte Personen und drei Pkw, die abgeschleppt werden mussten, sind die Bilanz zweier Unfälle von Dienstagnachmittag:

Gegen 17 Uhr wollte die 32-jährige Fahrerin eines Skodas von der Humboldtstraße in Weimar nach links auf den Stadtring abbiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Audi. Der 21-jährige Fahrer des Audis wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste im Klinikum ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss in eine Werkstatt geschleppt werden.

Nur eine Stunde später kam es kurz nach Umpferstedt zu einem Unfall. Die Fahrerin eines Audis (52) wollte nach links in einen Seitenweg abbiegen. Die beiden Fahrer hinter ihr konnten das auch wahrnehmen. Die noch dahinter fahrende Frau eines Suzukis wunderte sich indes über die langsam fahrenden Autos vor ihr und setzte zum Überholen an. Unmittelbar in diesem Moment bog die Audifahrerin ab, sodass ein Zusammenstoß beider nicht mehr vermieden werden konnte. Durch den Aufprall drehte sich der Audi um die eigene Achse und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrrad an Laterne auseinandergebaut

Hinweise auf einen vermutlichen Fahrraddieb bekam die Polizei Weimar am Dienstagabend. In der Humboldtstraße trafen die Beamten dann auf einen Mann, der ein an einer Laterne angeschlossenes Rad auseinanderbaute. Der 32-Jährige gab an, dass es sich bei dem Mountainbike um sein eigenes handelte, dass er nach einem Unfall zurücklassen musste. Warum er aber nur diverse Teile des Rades abbaute, konnte er nicht erklären. Abschließend konnten die Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt werden, weshalb das Fahrrad erst einmal zur weiteren Prüfung sichergestellt wurde.

Tempokontrollen in Apolda und Pfiffelbach

Am 8. September Polizisten eine Geschwindigkeitskontrolle an der Apoldaer Grundschule „Am Schötener Grund“ durch. Von 302 gemessenen Fahrzeugen waren 13 zu schnell unterwegs. 12 Verwarngelder wurden verhängt und 1 Bußgeld ausgesprochen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 30 km/h betrug 60 km/h.

Auch in Pfiffelbach wurde am Schulweg gemessen: Hier passierten 179 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Nur zwei Fahrer überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h. Einer davon mit unrühmlichen 75 km/h.

Falscher Polizist

Am 8. September gegen 13.15 Uhr bekam ein 87-jähriger Apoldaer einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Unter Ausführung einer Legende wurde versucht, sensible Daten vom Geschädigten abzufragen. Als es um die Bankdaten ging, vermutete dieser jedoch einen Betrug und teilte dies dem Täter mit, woraufhin dieser auflegte.

Unfallflucht mit Lkw endet in Sackgasse

In Utenbach, An der Mühle, ereignete sich am Dienstag, 21.30 Uhr, eine Unfallflucht. Ein 31-jähriger Mann beschädigte mit seinem Lkw eine Hausfassade und wollte anschließend flüchten. Jedoch fuhr sich der Mann in einer Sackgasse fest und konnte gestellt werden. Beim Rangieren heraus aus seiner misslichen Lage beschädigte er noch ein Firmenschild. Der Gesamtsachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

