Nachfrage nach Schnelltests steigt in Weimar weiter

Weimar. Weimars Corona-Inzidenz sinkt am Samstag bei sieben Neuinfektionen unter 80.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat sich in Weimar weiter unter 100 stabilisiert. Am Samstag bewegte sie sich bei 79,72, tags zuvor noch bei 82,79.

Von Freitag zu Samstag registrierte das Gesundheitsamt der Stadt wie schon am Vortag sieben Neuinfektionen in Weimar. Vier der positiv Getesteten steckten sich im Familien- oder Freundeskreis an. In drei Fällen ist der Infektionsweg unklar. Da bis zum Samstag neun weitere vormals Erkrankte als genesen eingestuft wurden, sank die Zahl der aktuell Infizierten in Weimar um zwei auf nun 97. Weiterhin sieben von ihnen benötigen stationäre Behandlung in einer KLinik. Die zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie an oder mit dem Virus verstarben, blieb mit 100 unveändert.

Die Möglichkeit, unter Auflagen in der Stadt die Außengastronomie und den Einzelhandel besuchen zu können, ließ die Nachfrage nach Schnelltests am Freitag nochmals steigen. 1430 Menschen wurden in den städtischen Zentren getestet, zwei davon positiv.