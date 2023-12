Nachmittag zum Basteln im Pfarrhaus Hohenfelden

Hohenfelden. Das Freilichtmuseum hat auch in seiner Winterpause ein Angebot vor allem für jüngere Besucher im Programm.

Zum Advents-Basteln lädt das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden am Samstag, 2. Dezember, auf das Gelände des Alten Pfarrhofes (nicht am Eichenberg, sondern mitten im eigentlichen Dorf) ein. Zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr können kleine und große Besucher Adventsmomente-Gläser gestalten und Nikolaustüten basteln, da besonders in der Vorweihnachtszeit gemeinsame Momente und Erlebnisse wertvoll sind.

In den Gläsern können Erlebnisse gesammelt werden, welche Familien in der Adventszeit gemeinsam angehen möchten. Wann immer es die Zeit erlaubt, werden diese Zettel dann gezogen und die Wünsche wahr gemacht. In die fertigen Nikolaus-Tüten füllen die Mitarbeiter des Freilichtmuseums kleine Überraschungen.

Um den Besuch abzurunden, empfiehlt es sich, neben der alten Dorfschule und der Dauerausstellung „Schafhaltung in Thüringen“ auch die aktuelle Sonderausstellung „Alle Jahre wieder“ zu besuchen. Sie richtet den Fokus auf das Landleben früherer Jahrzehnte in der Zeit zwischen Erntedank und Weihnachten. Die Ernte war eingebracht, das landwirtschaftliche Wirtschaftsjahr damit zu Ende. Es wurden Vorräte angelegt und die Menschen erledigten die Dinge, für welche im Sommer und Frühjahr keine Zeit blieb. Ebenso gezeigt wird der Winter mit positiven und negativen Aspekten.