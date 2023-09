Nachtbaden am Freitag in Ottmannshausen

Ottmannshausen. Landgemeinde und DLRG-Ortsgruppe Berlstedt organisieren das letzte große Highlight der Freibad-Saison im Nordkreis.

Die „Perle des Nordkreises“ lockt in der ausklingenden Saison noch einmal mit einem Highlight: Angesichts des traumhaften Spätsommer-Wetters erlebt am Freitag, 8. September, das traditionelle Nachtbaden im Freibad Ottmannshausen eine Neuauflage. „Die vermutlich letzte Hitzewelle des Jahres sollten wir ausnutzen“, so der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß (CDU). „Die Wassertemperatur ist zurzeit hervorragend.“ Um Organisation und Sicherheit kümmern sich die Schwimmmeister sowie die Ortsgruppe Berlstedt der DLRG. Los geht es um Punkt 19 Uhr, der Eintritt kostet 3 Euro. Die Saison in Ottmannshausen soll in diesem Jahr wie gewohnt am Weltkindertag (20. September) enden.