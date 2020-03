Nachtragshaushalt folgt in Kranichfeld auf dem Fuße

Die Zweiburgenstadt hat einen Haushalt für das laufende Jahr – und der erste Nachtrag dazu ist schon sicher. Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend mit wenigen Änderungen dem Zahlenwerk zu, das Christin-Maria Schneider, die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG), vorbereitet hatte. Er ging damit auf Anraten des VG-Vorsitzenden Fred Menge auf Nummer sicher – das Investitionspaket des Freistaates für die Kommunen stand erst am nächsten Vormittag zur Abstimmung im Landtag.

Nachdem dieser wie erhofft grünes Licht gab, bekommt die Stadt Ende des Monats etwas mehr als 146.000 Euro überwiesen. Der Stadtrat hat damit die Aufgabe, sich so schnell wie möglich auf eine sinnvolle Verwendung dieses Geldes zu einigen. „Wenn ich nur mal an den Sportplatz und den Zustand mancher Straßen denke, dürfte das nicht so schwierig werden“, so Menge. Auch die Räte der anderen fünf VG-Mitgliedsgemeinden stehen vor dieser angenehmen Pflicht, für sie geht es je nach Einwohnerzahl um fünfstellige Beträge – mit Klettbach (knapp 55.800 Euro) an der Spitze. Den Startschuss gibt eine Versammlung aller sechs Bürgermeister am Montag, 9. März.

Mit dem am Donnerstag beschlossenen Haushalt hat die Stadt ungeachtet dessen eine solide Arbeitsgrundlage. Er hat im Verwaltungshaushalt einen Umfang von 3.752.761 und im Vermögenshaushalt von 2.154.451 Euro. Freuen dürfen sich unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren: Die in Kranichfeld soll für insgesamt 440.000 Euro ein neues Fahrzeug bekommen, das bereits bestellte für die in Stedten wird voraussichtlich im Sommer ausgeliefert. Für dessen Unterstellmöglichkeit sieht der Haushalt 20.000 Euro vor, für ein Brandschutzkonzept des Ortsteils 10.000. Zur besseren Löschwasserversorgung in Stedten hat die Stadt Zisternen gekauft, die für 5000 Euro nun noch ins Erdreich gesetzt werden sollen.

Einen großen Haushaltsposten bildet auch 2020 der Kindergarten-Ersatzneubau in Stedten mit 786.000 Euro. Für ein Konzept zur Sanierung der Niederburg stellt die Stadt 35.400 Euro ein. Nach einem erfolgreichen Änderungsantrag des CDU-Fraktionsvorsitzenden Chris Schumann stehen zudem 20.000 Euro für erste Notsicherungsarbeiten auf dem Burggelände zur Verfügung. Im Ortsteil Barchfeld soll die schon für 2019 angestrebte Erneuerung von Wasserleitung und -entnahmestelle des Friedhofes für 12.500 Euro nun in diesem Jahr kommen.

Ihren Sollfehlbetrag, der jetzt noch bei rund 30.000 Euro liegt, will die Stadt bis zum Ende des Jahres auf Null bringen. Damit wäre sie 2021 nach anderthalb beschwerlichen Jahrzehnten aus den Zwängen des Haushaltssicherungskonzeptes befreit. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt allerdings mit 1750 Euro noch mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt vergleichbar großer Thüringer Kommunen. Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU) weiß: „Da liegt noch ein weiter Weg vor uns.“