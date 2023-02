Nachwuchs feiert Weimars närrisches Finale

Weimar. Mit dem Kinderfasching und nochmals über 700 Besuchern enden drei tolle Tage des Handwerker-Carnevals in der Weimarhalle.

Nicht nur die Erwachsenen deckten dieser Tage ihren Nachholebedarf an närrischer Unterhaltung. Fast 400 Kinder und insgesamt mehr als 700 Gäste besuchten am Sonntag den Kinderfasching des Handwerker-Carnevals in der Weimarhalle. Sie bestaunten das HWC-Großballett – die Gemeinschaftschoreographie aus allen Tanzgruppen des Vereins, die den Startschuss ins Kinderbühnen-Programm gab, bevor die Garde das Prinzenpaar in den Saal eskortierte.

Gemeinsam mit dem Gardegeneral begrüßte HWC-Präsident Bernd Rost die kleinen Gäste und stellte erfreut fest, wie kreativ sich alle kostümiert hatten. Mit leuchtenden Augen verfolgten die Nachwuchsnarren und -närrinnen die Auftritte der Tanzmariechen und der Purzelgarde, die Aerobic-Tanzdarbietung der Jugendgarde und die von der Mädchengarde wunderbar inszenierte Geschichte der Eiskönigin. Den krönenden Abschluss bildete der Marschtanz des Hofballetts, bei dem selbst den Muttis und Vatis die Münder offen blieben.

Große Rutsch-Hüpfburg und Zuckerwattemaschine

Auch danach blieben Saal und Foyer eine kunterbunte Erlebniswelt für Pinguine, Prinzessinnen, Häftlinge, Polizistinnen, Pizzastücke und Co: Krautis Spaßmobil erfreute die kleinen Abenteurer unter anderem mit der großen Rutsch-Hüpfburg und der Zuckerwattemaschine. DJ Matze hatte die richtige musikalische Begleitung parat und lud zudem zur Kinderdisco, während Clown Andreas seine Konfetti-Kanone regnen ließ. Die Garde des HWC, die mit Unterstützung vieler Mitglieder des Vereins den Kinderfasching organisiert hatte, verteilte Pfannkuchen und Schaumgebäck. Beim Kinderschminken zauberte Petra Haupt mit ihren fleißigen Helfern Kinderträume ins Gesicht. Und die Fotobox vom Uhrenwerk sorgte für lauter lustige Bildmotive mit Freunden oder Oma, Opa und Eltern. Da wunderte es nicht, dass ein kleiner Faschings-Fan gleich seine Geburtstagsparty in die Weimarhalle verlegt hatte und mit zehn Freundinnen und Freunden sowie seinen Eltern seinen Geburtstag beim HWC-Kinderfasching feierte.

Wenngleich mit dem Aschermittwoch nun erst einmal Ruhe ins närrischen Treiben einkehrt, denkt der Handwerker-Carneval bereits an künftige Sessionen und den Nachwuchs dafür. Alle Kinder, die Lust am Tanzen haben und einmal selbst in einem Kostüm auf der HWC-Bühne stehen wollen, sind eingeladen, sich beim HWC zu melden.

