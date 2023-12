Nächster „Interreligiöser Dialog“ erst im Januar

Weimar Interreligiöses Gespräch an diesem Freitag in Weimar fällt aus

Der „Interreligiöse Dialog“, der an diesem Freitag, dem 15. Dezember, stattfinden sollte, musste nach Angaben der Initiatoren abgesagt werden. Interessierte können sich aber bereits den nächsten Termin für die monatlichen Treffen im Kalender eintragen. Der „Interreligiöse Dialog“ soll dann am Freitag, dem 19. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde am Herderplatz 6 wieder zum Gespräch einladen. Das Thema der Veranstatung lautet „Siehe, ich mache alles neu“. Neben einem Gespräch über die Religion zwischen Veränderung und Tradition sei die Planung und Themensetzung für das nächste Jahr vorgesehen.

Die Gesprächsreihe war 2015 für den Austausch über Religionsgrenzen hinweg begründet worden.