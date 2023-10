Nächster Stop Weimar: Georgier reist mit Malerei im Gepäck

Weimar. Der georgische Künstler Avtandil Shengelia stellt als nächstes in der Weimarer Galerie Unartig aus.

Der georgische Künstler Avtandil Shengelia zieht mit seinen Werken als nächstes in die Galerie Unartig. Seine Ausstellung eröffnet er am Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr. Er zeigt Gemälde, mit denen er von Georgien bis Weimar mit dem Auto gereist ist. Die Malerei ist bis 17. November dort zu sehen.

Avtandil Shengelia ist mit rund 100 Bildern nach Deutschland gekommen. Der Künstler stammt aus Abchasien, aus der Region, in der der Kaukasus an das Schwarzmeer grenzt. In Thüringen steuerte er zuerst das Hofatelier in Niedergrunstedt an, wo er seine Malerei zuerst ausstellte in einer Schau mit Ray Ludewig. Shengelias Repertoire machen abstrakte Landschaftsmalerei aus, aber auch Gesichter und Silhouetten.