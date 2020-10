Nächster Wachstumsschub für Freizeitgelände

Dem neuen Ettersburger Sport- und Freizeitgelände am Ortsausgang nach Hottelstedt steht wieder ein Wachstumsschub bevor. Für Samstag, 24. Oktober, hat die Gemeinde zu einem neuerlichen Arbeitseinsatz eingeladen, bei dem insbesondere der Barfußpfad weitgehend zum Abschluss gebracht werden soll. Treff ist um 9 Uhr. Werkzeug und Arbeitsgeräte wie Schubkarre, Rechen, Schaufel und Pflasterhammer können gern mitgebracht werden.

Einen ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr hatten die Ettersburger bereits am 27. Juni auf dem Gelände geleistet. Eigentlich wäre das der Termin des örtlichen Dorffestes gewesen. Corona machte dem gemeinsamen Feiern jedoch einen Strich durch die Rechnung. Also legte man sich anderweitig gemeinsam ins Zeug. Mehr als 30 Freiwillige waren seinerzeit dem Ruf gefolgt, sich dem Freizeitbautrupp um Gemeinderat Ronny Grüßung anzuschließen.

Etwa zwei Drittel des Pfades haben ihre Umrandung aus geschälten Baumstämmen bereits erhalten. Auch viele der Materialien, die beim Barfußlaufen für Sinneseindrücke sorgen sollen, sind schon eingefüllt. Dies wollen die Helfer am kommenden Samstag fortführen. In Gänze werden sie den Weg noch nicht vollenden können, weiß Bürgermeister Jens Enderlein. So muss unter anderem ein Stück des Pfades wegen einer anstehenden Baumpflanzung noch geöffnet bleiben. Bis zum Jahresende seien die ausstehenden Arbeiten aber zu schaffen.

Auch abseits des Barfußpfades nahm das Sport- und Freizeitgelände in diesem Jahr weiter Gestalt an. Die Schotterfläche von 20 mal 30 Metern, die einerseits ein kleiner Schlechtwetter-Sportplatz, andererseits künftiger Standort für ein Festzelt sein soll, ist nun fertig. Ein Parallelweg zum Barfußpfad wurde vorbereitet, ebenso die Gründungsfläche für die neue Schutzhütte. In der nächsten Woche soll hier die Fundamentplatte gegossen werden. Für Ende November ist schließlich aus Bad Berka die Lieferung der Holzhütte angekündigt. Auch die Sportler haben die Zeit gut genutzt. So wurde auf dem neuen Rasenplatz die Vorbereitungen für den Bau der Beregnungsanlage getroffen.

Ist all das erledigt, werden sich die Ettersburger keine längere Baupause gönnen. Auf dem Areal sollen noch ein Volleyballfeld und ein Outdoor-Kletterparcours entstehen. Außerdem hat sich die Gemeinde einen professionellen Plan erarbeiten lassen, um das Umfeld zu gestalten und das Terrain sinnvoll zu bepflanzen – natürlich nur bis zu einer Höhe, in der das Grün die geschützten klassischen Blick-Achsen nicht verstellt. Wie weit die Ettersburger damit nächstes Jahr kommen, hängt vom Geld ab. „Natürlich wollen wir 2021 damit weitermachen. Wer rastet, der rostet. Auch in unseren neuen Haushalt, den wir jetzt vorbereiten, wollen wir wieder Mittel für das Sport- und Freizeitgelände einstellen. Aber die Ungewissheit ist natürlich überall groß, was nächstes Jahr auf uns zukommt“, so der Bürgermeister.