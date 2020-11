Närrische Lebenszeichen in Weimar und im Weimarer Land

So wird der Karneval in Thüringen coronagerecht eingeläutet

Eine kleine Überraschung erlebten am Mittwoch, 11. November, die Besucher des Wochenmarktes in Bad Lobenstein. Nicht ganz pünktlich um 11.11 Uhr stimmten die Koselstompers am Markbrunnen die Hymne des KCL an. Ein kleines Trostpflaster dafür, dass die offizielle Schlüsselübergabe nicht stattfinden konnte. Die Narren haben aber dennoch die Schlüsselgewalt in der Kurstadt erhalten. Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) überreichte KCL-Präsident unter vier Augen den Schlüssel.

Foto: Sophie Filipiak