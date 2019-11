Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nationalstiftung wieder in Weimar

Sie wurde von Helmut Schmidt 1993 in Weimar gegründet. Der Oberbürgermeister hat stets einen Sitz in ihren Gremien. Auch ihre ersten Jahrestagungen hielt die Deutsche Nationalstiftung in Weimar ab. Später tagte man in Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Im 100. Jahr nach der Weimarer Verfassung kehrte die Stiftung zurück. Ihre 26. Jahrestagung ging in der Weimarhalle zu Ende.

Helmut Schmidts Gründungsaufruf von 1993 war dabei so aktuell wie nie: „Die Idee der deutschen Nation und die Bestimmung unserer nationalen Identität in einem geeinten Europa dürfen wir weder extremen politischen Kräften noch den Gegnern der europäischen Integration überlassen.“