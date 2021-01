Naturnaher Spielplatz statt alter Garagen

Köttendorf. Ein kleiner Park als „grünes Dorfzentrum“: Die Gemeinde Mellingen will im Lauf dieses Jahres ihrem Ortsteil Köttendorf um eine neue Attraktion bereichern. 40.000 Euro stehen dafür im Haushalt. Der erste Schritt auf dem Weg ist schon erledigt: Die Gemeinde kaufte ein Grundstück mit einem alten Garagenkomplex, kündigte mit monatelangen Fristen die Mietverträge für die noch genutzten der zehn Garagen und riss das dann leerstehende Bauwerk im November ab.

Für das Umgestaltungsprojekt verpflichtete der Gemeinderat mit Jeannette Kebernik aus Kiliansroda eine Planerin, die mit der Gestaltung des naturnahen Spielplatzes in ihrem Heimatdorf vor Jahren aufhorchen ließ. In eine ähnliche Richtung soll es auch in Köttendorf gehen: „Wir wollen Flächen entsiegeln, daraus Grünflächen machen“, so der Mellinger Bürgermeister Eberhard Hildebrandt. „Bäume und Sträucher pflanzen, Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten aus Holz aufstellen.“ Einen Förderantrag über das Klimainvest-Programm erarbeitet Kebernik über den Winter, dann muss der Gemeinderat noch die Planung bestätigen. „Wenn alles gut läuft, können wir im Mai oder Juni die Aufträge vergeben, damit das Gelände bis Jahresende fertig ist“, so Hildebrandt.

Das Dorfgemeinschaftshaus mit seiner charakteristischen Holzfassade hat innen ebenfalls einigen Sanierungsbedarf, kommt aber in diesem Jahr nicht mit an die Reihe. Fast hätte eine Havarie im Spätherbst die Überlegungen über den Haufen geworfen: Wenige Meter vom Gebäude entfernt gab es einen Wasserleitungsschaden. „Eine Verschraubung war gerissen“, so Hildebrandt. „Unser Gemeindearbeiter hat das Stück aufgebaggert, am nächsten Tag tauschte ein Klempner das beschädigte Stück aus.“ Rund 150 Kubikmeter Trinkwasser seien unterirdisch versickert, aber nicht ins Gebäude eingedrungen. Der Fall wird als Versicherungsschaden abgerechnet.