Naturparadies als Wilde Insel in Weimar ausgezeichnet

Weimar. Das "Oberweimarer Naturparadies" wird vom NABU Thüringen als Wilde Insel ausgezeichnet. Mit dem Projekt möchte der NABU Menschen dazu anregen, ein "kleines Fleckchen Erde" sich weitgehend selbst zu überlassen.

Schnecken, Insekten, Spinnen, Amphibien, Reptilien, Vögel und Kleinsäugetiere fühlen sich im "Oberweimarer Naturparadies" sehr wohl. "Das etwa 1200 Quadratmeter große naturnah genutzte Areal mit dichten Gebüschen aus wild wachsenden Blüh- und Beerengehölzen, mit Streuobstanteil, krautigen Bereichen und einem Feuchtbiotop ist ein Kleinod für viele Tier- und Pflanzenarten. Hier hat Familie Keiler mit viel Liebe und Leidenschaft wirklich ein wahres Paradies geschaffen", sagt Friedhelm Petzke, der Koordinator des Projektes Wilde Inseln vom NABU Thüringen. Totholz wird entweder an Ort und Stelle belassen oder zu Käferpyramiden aufgeschichtet. Stein-, Sand- Ast-, Laub- und Komposthaufen bilden zusätzliche Kleintierhabitate. "Genauso stellen wir uns Wilde Inseln vor. Deshalb freue ich mich auch ganz besonders, die Plakette Familie Keiler übergeben zu können."

Mit dem Projekt Wilde Inseln möchte der NABU Thüringen Menschen dazu anregen, und wildlebende einheimische Tier- und Pflanzenarten zu fördern. "Als wir vor über 30 Jahren das weitgehend kahle Grundstück in Oberweimar übernahmen, konnten wir uns kaum vorstellen, welch große Vielfalt interessanter und zum Teil seltener Pflanzen und Tiere sich in unserem Garten dauerhaft ansiedeln würde", berichten Ulrike und John-Albrecht Keiler. "Jedes Jahr gibt es Neuentdeckungen. Vor wenigen Wochen konnten wir erstmalig so genannte Maiwürmer beobachten, eine bläulich-violett schillernde Ölkäferart."

Jeder, der freiwillig eine kleine Insel Natur sich selbst überlässt, kann mitmachen und auf einer interaktiven Internetkarte seine Wilde Insel eintragen. Alle, die sich eintragen, können sich auch für die Auszeichnung "Wilde Inseln" bewerben. Das Projekt ist im Mai vergangenen Jahres gestartet und wird von der Deutschen Postcode-Lotterie gefördert. Mittlerweile wurden in Thüringen schon über 100 Wilde Inseln mit der Plakette ausgezeichnet. Nähere Infos unter www.NABU-Thueringen.de

Das könnte Sie auch interessieren: