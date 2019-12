Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nel Gast bei Unartig

Die Galerie Unartig hat für Freitagabend ein kleines, aber feines Weihnachtskonzert mit ihrem Stammgitarristen Samuel Klemke organisiert. Ab 20 Uhr wird er „viele, aber nicht nur, weihnachtliche Stücke spielen, von denen einige zum mitsingen anregen sollten“, heißt es in der Ankündigung. Auch an der Windischenstraße 15 zieht damit weihnachtliche Stimmung ein. Noch vor Wochenfrist war es naturgemäß anders. Da hatte die Galerie mit Ioan Cozacu (Nel) einen der bekanntesten Karikaturisten Deutschlands zu Gast. Seine Ausstellung bei Unartig ist seit langer Zeit die erste Werkschau von Nel in Weimar. Noch bis 20. Januar sind seine Bilder in der Galerie zu sehen. In der durchaus bunten Weimarer Landschaft ist die Galerie Unartig weiterhin ein Exot. Von einem zwölfköpfigen Freundeskreis gegründet, bietet sie seit 2016 Profis und Laien eine Plattform und Interessierten die Möglichkeit zum Austausch. Allein dieses Jahr fanden 22 Veranstaltungen statt: von der amüsanten Lesung mit Arno „Dagobert“ Funke bis zum Suppenessen im Advent.