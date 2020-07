Neue Adresse für Fitness am Stausee

Eigentlich wollte die Fitness-Trainerin Michelle Butzert aus Rittersdorf als Crew-Mitglied mit einem Kreuzfahrtschiff in See stechen. Durch Corona kam alles anders. Jetzt hat sie am Stausee Hohenfelden – neben Standorten in Rittersdorf und Tonndorf – hat ihrem Fitnessstudio einen weiteren neben den Bella Vista Seeterrassen. Jeden Samstag und Sonntag und darüber hinaus in Absprache auch in der Woche bietet sie sportliche Betätigung wie Fahren und stehendes Paddeln mit einem SUP-Board über den See an, ebenso Bodyfit, Zumba, Outdoortraining, Kidfits und mehr. Für die Jüngsten gibt es auch zwei Hüpfburgen.