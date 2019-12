Neue Adressen im Grammetal gelten offiziell erst ab Februar

Die Uhr tickt, die Vorbereitungen laufen noch auf Hochtouren: Am letzten Tag des Jahres wird aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grammetal eine Landgemeinde. Es ist die zweite freiwillige Neugliederung im Weimarer Land nach der Bildung der Landgemeinde Am Ettersberg. Die bisherigen neun Mitgliedsgemeinden der VG geben ihre Selbstständigkeit auf, die bisherigen Ortsteile von Mönchenholzhausen und Nohra werden im Status gleichgestellt – damit entsteht ein Konstrukt aus 16 gleichberechtigten Ortschaften.

Am 2. und 3. Januar wird das Einwohnermeldeamt in Isseroda geschlossen bleiben. Da vollziehen die Mitarbeiter die Neugliederung software-technisch nach, machen aus neun Gemeinden eine. Einige Tage länger wird diese Umstellung im Buchhaltungs-Programm dauern, mit dem beispielsweise der Haushalt erstellt wird.

Die Landgemeinde bekommt mit 99428 eine einheitliche Postleitzahl, damit ändert diese sich in Troistedt (bisher 99438) sowie Mönchenholzhausen und dessen Ortsteilen (bisher 99198). Außerdem sind insgesamt 30 Straßen-Umbenennungen notwendig – es dürfen sich keine Namen mehr doppeln. Die Gemeinderäte haben das mit entsprechenden Beschlüssen vorbereitet. Hier bleibt nur in Troistedt alles beim Alten – da hatte der Rat mit Blick auf künftige Strukturen schon 2017 gehandelt. In den meisten Orten betrifft es nur zwei oder drei Straßennamen, nur Daasdorf am Berge (neun) und Utzberg (sieben) ragen heraus. Offiziell in Kraft treten sie (ebenso wie die Postleitzahlen) nach Absprache mit der Post allerdings erst ab 1. Februar. „Wer vorher dringliche Gründe hat, kann seine Dokumente auch schon im Januar umschreiben lassen“, so Hauptamtsleiter Peter Buss.

Für alle anderen Grammetal-Bewohner bietet die Verwaltung am 11. Februar (16 bis 18 Uhr), 12. Februar (9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr) und 29. Februar (9 bis 12 Uhr) Sonder-Öffnungszeiten an, mit den gleichen Uhrzeiten auch am 10., 11. und 28. März. Das Ändern der Personaldokumente ist kostenlos, beim Umschreiben der Kfz-Zulassung beim Landratsamt in Apolda allerdings wird eine Gebühr fällig.

Wie im Nordkreis wird es einen Übergangs-Gemeinderat mit den 75 Mitgliedern der bisherigen neun Räte geben. Die Ortschaftsbürgermeister haben hier kein Stimmrecht. Die erste Sitzung ist für 16. Januar im Saal der Gemeindeschänke Bechstedtstraß angesetzt. Unter anderem wird es an jenem Abend um einheitliche Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern für die Landgemeinde gehen. Die Verwaltung schlägt 280 Prozent für Grundsteuer A, 395 für Grundsteuer B sowie 383 für die Gewerbesteuer vor – Letzteres ist der Satz, den bisher Nohra hatte. Auch ein Konzept, eine Satzung und eine Entschädigungssatzung für die Feuerwehr der Landgemeinde stehen zum Beschluss.

An der Spitze der Verwaltung steht als Beauftragte des Freistaates zunächst weiter die bisherige VG-Vorsitzende Alexandra Seelig, allerdings müssen binnen eines halben Jahres ein neuer, gemeinsamer, 20-köpfiger Gemeinderat und ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt werden. Voraussichtlicher Wahltermin ist der 14. Juni, die Kommunalaufsicht muss ihn noch offiziell bestätigen. Der Bürgermeister wird für sechs Jahre gewählt, der Gemeinderat wird sich in den Rhythmus der Thüringer Kommunalwahlen einreihen. Das heißt, er steht das nächste Mal im Frühjahr 2024 und dann alle fünf Jahre zur Wahl.