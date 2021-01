Neue Automatiktüren für Weimarhalle

Wenngleich die Adventszeit wieder einmal Schnee von gestern ist, findet Weimar weiterhin Gefallen am Türchenöffnen. Schließlich funktioniert das jetzt leichter denn je. Die Stadt und die Weimar GmbH weihten am Donnerstag die neuen automatischen Türen der Weimarhalle ein.





Seit der Eröffnung des Hauses 1999 wurden die jeweils mehrere hundert Kilo schweren Türen, die von Hand zu öffnen waren, immer wieder zum Stein des Anstoßes. Nicht nur Behindertenvertretungen kritisierten die mangelnde Barrierefreiheit. Auch Besuchern ohne körperliche Einschränkung fiel das Öffnen der Türen oftmals sichtlich schwer. „Besonders im Winter spitzte sich das Problem in den vergangenen Jahren zu, da die Hydraulik, die die Türen selbsttätig schließen sollte, bei Kälte zuletzt doch sehr zäh reagiert hat“, schilderte der Technische Leiter des Kongresszentrums, Jörg Konrad.



Für rund 200.000 Euro schaffte die Pfiffelbacher Firma Grebe das Problem bis Ende Dezember ein für alle Mal aus der Welt. Am Nord- und am Südeingang des Haupthauses, an der Pforte sowie am Seminargebäude erhielt die Weimarhalle insgesamt zwölf automatische Türen, die sich über Bewegungssensoren selbst öffnen und schließen. Sie gilt damit nun als barrierefrei.

Ein Großteil der Investition wurde aus dem für drei Jahre verfügbaren Fördertopf bewerkstelligt, den das Thüringer Wirtschaftsministerium mit rund 1,8 Millionen Euro und die Stadt mit einem Eigenanteil von etwa 600.000 Euro füllten. Unter anderen sollen mit diesem Geld die Stühle im Haus und das Terrassenmobiliar erneuert sowie im ersten Halbjahr 2021 auch die Sanitäranlagen modernisiert werden. Beim Bau vor gut 20 Jahre habe beispielsweise noch keiner daran gedacht, Sanitärarmaturen mit Wasserspartasten zu installieren.

Das Paradoxe: Während sich die alten Türen der Weimarhalle bei rund 4.700 Veranstaltungen für etwa 2,2 Millionen Besucher geöffnet hatten, ist es den neuen vorerst bestimmt, häufiger geschlossen als geöffnet zu bleiben. Trotz des Corona-Lockdowns ist das Haus allerdings keineswegs völlig verwaist. Zu den ersten Gästen, die in den Genuss der Automatiktüren kamen, gehörten Studenten der Bauhaus-Uni, Lehrveranstaltungen in die Weimarhalle verlegt wurden. In den nächsten Wochen stehen genehmigte Prüfungen verschiedener Hochschulen und eine Gerichtsverhandlung auf dem Programm. Auch eine virtuelle Veranstaltung ist geplant: Eine seit vielen Jahren im Januar stattfindende Tagung soll ohne reale Teilnehmer aus der Weimarhalle übertragen werden. Für Februar hat sich außerdem Weimars Stadtrat zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung angekündigt.

„Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder ein breites Publikum sowie Tagungsgäste durch unsere neue Türen führen können und freuen uns dann auf deren Reaktionen“, sagte die Geschäftsführerin der weimar GmbH, Ulrike Köppel. Mit einem Augenzwinkern merkte sie zudem an, dass sie und ihre Mitarbeiter sich nun, da sich die Türen ohne weiteres Zutun öffnen, wohl nach einem neuen sportlichen Ausgleich umsehen müssten.

Eine Ergänzung erfahren die Türen übrigens noch: Um Besucher davor zu bewahren, die Tür vor lauter Glas nicht mehr zu sehen und womöglich dagegen zu laufen, sollen Sichtstreifen auf die Scheiben geklebt werden.