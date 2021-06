Neue Berechnung der Elternbeiträge in Weimar

Weimar. Weimars Stadtrat beschließt Vorlage mit großer Mehrheit.

Mit neuen Elternbeiträgen geht Weimar im August in das neue Kindergartenjahr. Der Stadtrat hat der Neufassung mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Berechnung orientiert sich in der Herangehensweise an der Berechnung der Hortgebühren.

Die Gesamtsumme der Elternbeiträge soll dabei nicht höher ausfallen als bisher. Untere und mittlere Einkommen werden weniger und die höheren angemessener als bisher beteiligt, so Corina Harke (ww), die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Die bisherige Elternbeitragsberechnung wurde zuletzt 2006 angepasst.