Neue Heizung in Alter Schule Mattstedt installiert

Mattstedt. Wie auf Nachfrage in der Verwaltung der Ilmtal-Weinstraße bestätigt wird, ist die neue Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus Mattstedt mittlerweile installiert. Die neue Gasheizung im Haupthaus ersetzt künftig die Vorgängerlösung, die im Nebengelass untergebracht war und die mit Öl betrieben wurde. Allein diese ist derzeit weiterhin in Betrieb, weil die Öltanks noch gut gefüllt seien, heißt es. Um teure Entsorgungskosten zu sparen, wird sie vorerst noch einige Zeit weiterlaufen, erklärt dazu Bauamtsleiter Ronny Funk.

Gleichzeitig wird nun aber schon der Abriss des Nebengebäudes vorbereitet. Laut Verwaltung will man sich diesbezüglich noch einmal mit den angrenzenden Nachbarn über Details ins Benehmen setzen.

Ursprünglich sollte im vergangenen Jahr das Nebengelass der „Alten Schule“ in Mattstedt einer Generalkur unterzogen werden, inklusive einer Dachsanierung, der Erneuerung der Heizung und der Aufwertung der Sanitäranlagen, die sich darin befinden. Doch noch vor der Sommerpause 2020 wurde dieses Vorhaben im Gemeinderat zurückgezogen, weil sich die Substanz als derart marode erwies, dass eine Instandsetzung Unsummen verschlungen hätte.

Heftig diskutiert wurde zu diesem Zeitpunkt der Zustand der Sanitäranlagen im Haupthaus, die nach den neuen Plänen nun die einzigen im Haus bleiben sollen. Mattstedts ehemaliger Bürgermeister Andreas Schuchert forderte damals vor dem Abriss des Nebengelasses, diese zuvor zu sanieren, was am Ende mehrheitlich keine Zustimmung fand. Dies auch mit Blick auf die Corona-Pandemie, die eine Vermietung des Objektes aktuell gar nicht zulässt und mit der Prämisse die Sanitärräume im nun laufenden Jahr in die Kur zu nehmen.