Neue Komödie in Weimar: Elternsein und Elternwerden

Weimar. Jan Neumanns temporeiche Komödie „Kurz & Nackig“ feiert am DNT in Weimar Premiere.

In Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Mainz bringt das DNT am Samstag, 14. Oktober, eine Stückentwicklung zur Uraufführung: Die Komödie „Kurz & Nackig“ erlebt um 19.30 Uhr im Großen Haus ihre Weimarer Premiere. Damit ist Jan Neumanns Inszenierung eine Woche nach der Mainzer Premiere auch am DNT zu sehen.

Wie in seiner letzten Stückentwicklung „Sensemann & Söhne“ beschäftigt sich Neumann gemeinsam mit seinem Ensemble auf komische und berührende Weise mit den Grundfragen unserer Existenz: Es gehe um den Beginn des Lebens und den Eintritt in die Wirklichkeit, heißt es aus dem DNT. Drei Paare unterschiedlicher Generationen erleben in der Komödie die Glücksmomente und Augenblicke absoluter Überforderung, die sich mit dem Ereignis der Geburt verknüpfen. In die Rollen schlüpfen Rosa Falkenhagen, Henner Momann, Sebastian Kowski, Andrea Quirbach, David T. Meyer und Nadja Robiné.

Für die Premiere am Samstagabend gibt es noch Karten. Die nächsten Vorstellungen von „Kurz & Nackig“ sind am 28. Oktober, 1. Dezember, 22. Dezember und 28. Januar geplant.

Tickets gibt es online unter:www.nationaltheater-weimar.de