Neue Komponisten im Spiel bei Klavierwettbewerb in Weimar

Weimar Zur internationalen Franz Liszt Competition spielen Tastentalente im Herbst in Weimar und Bayreuth auf.

Budapest, Utrecht – und Weimar: Der in Kooperation mit der Stadt Bayreuth ausgerichtete Liszt-Wettbewerb gilt als einer der drei international wichtigsten, die das Werk Franz Liszts ins Zentrum stellen. Zum elften Mal laden im Oktober 2024 die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und die Stadt Bayreuth dazu ein. Bewerben kann man sich ab März per Videoeinsendung.

Nach der ersten Runde in Bayreuth (21. bis 25. Oktober) wird der Wettstreit mit der zweiten Runde (26. und 27. Oktober) sowie dem Semifinale (28. und 29. Oktober) im Festsaal Fürstenhaus in Weimar fortgesetzt. Das Finalkonzert am 31. Oktober in der Weimarhalle mit der Staatskapelle Weimar ist zugleich die finale Wertungsrunde mit Orchester. Für das Preisträgerkonzert kehrt der Wettbewerb am 1. November noch einmal nach Bayreuth zurück.

Neuerung für die Teilnehmenden

Der Jury sitzt der Weimarer Klavierprofessor Michail Lifits vor, der auch die künstlerische Leitung des Wettbewerbs innehat. Zur Jury gehören außerdem Michel Dalberto (Frankreich), Wolfgang Döberlein (Deutschland), Norma Fisher (Großbritannien), Leslie Howard (Großbritannien, Australien), Vivian Li (China), Boris Petrushansky (Italien) sowie Lilya Zilberstein (Österreich). Die besten Talente haben die Chance auf bis zu 12.000 Euro.

Für die Teilnehmenden gibt es eine Neuerung: Nach den ersten zwei Wertungsrunden, in denen der Fokus auf Liszt-Repertoire liegt, muss eines von vier Klavierquintetten von Robert Schumann, Johannes Brahms, Antonin Dvořák oder César Franck ausgewählt werden, das zusammen mit dem Karol-Szymanowski-Quartett zur Aufführung gebracht wird. Im Finale wird wieder Liszt gespielt.

Mehr Informationen unter www.hfm-weimar.de