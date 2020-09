Neue Kurse starten im Weimarer Stellwerk

Auch das Junge Theater im Stellwerk hat seine neue Spielzeit eröffnet und den Startschuss für neue Kurse, Inszenierungen und Workshops gegeben. In einigen Kursen und Workshops gibt es noch die Möglichkeit einzusteigen, teilte die Theaterleitung mit. Unter dem Titel „Vorgestellt“ haben Kinder von vier bis sechs Jahren donnerstags von 16 bis 17 Uhr die Möglichkeit, Welten und Szenen zu erfinden und spielerisch die Bühne zu erobern. Für Sechs- bis Zehnjährige findet ebenfalls jeweils am Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, der Kurs „Ausgedacht“ in der Schwungfabrik (Milchhofstraße 22) statt. Dabei sollen unterschiedliche Theaterformate erprobt werden. Freie Plätze gibt es außerdem in einem Wochenendworkshop zum Thema Schauspiel vom 9. bis 11. Oktober für Interessierte ab 16 Jahren. Unter Anleitung von Manuel Klein, freischaffender Schauspieler in Weimar, werden verschiedene Miniaturdramen untersucht und anhand dessen Schauspielhandwerk erprobt. Die Angebote des jungen Theaters sind offen für alle und erfordern keinerlei Vorkenntnisse. Fragen und Anmeldungen werden bei theaterpaedagogik@stellwerkweimar.de oder unter 03643/490800 gerne entgegen genommen.

