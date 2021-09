Von der Stammbesetzung des EFIM wird in Bechstedtstraß nur Harvard-Professor Hans Tutschku (r.) nicht dabei sein.

Neue Musik am Samstag in Bechstedtstraß

Bechstedtstraß. Drei der vier Mitglieder des Ensembles für Intuitive Musik aus Weimar spielen am Samstagabend in der Dorfkirche.

Finale der Konzert-Saison in der St.-Bonifatius-Kirche in Bechstedtstraß: Drei der vier Mitglieder des „Ensemble für Intuitive Musik Weimar“ sind zu Gast. Michael und Matthias von Hintzenstern sowie Daniel Hoffmann spielen am Samstag, 2. Oktober, ab 18 Uhr. Die Tickets kosten acht Euro. Das Künstlerpaar Cosima Göpfert und Michael Ernst öffnet parallel seinen benachbarten Skulpturengarten.

