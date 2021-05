Neue Professorin an Musikhochschule Weimar

Weimar. Anne Fritzen wird neue Professorin für Musikpädagogik und Künstlerisch-pädagogische Ausbildung an der Liszt-Hochschule in Weimar.

Das Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik der Hochschule für Musik Franz Liszt (HfM) Weimar begrüßt ein neues Gesicht in seinen Reihen: Anne Fritzen wurde als neue Professorin auf den Lehrstuhl für Musikpädagogik und Künstlerisch-pädagogische Ausbildung berufen. Sie tritt ihre Position zum Wintersemester 2021/22 an. Derzeit lehrt sie noch als Universitätsprofessorin für Interdisziplinäre Musikpädagogik an der Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik in Klagenfurt. An der Professur in Weimar hat Anne Fritzen vor allem das Aufgabenprofil gereizt, bei dem es unter anderem um den Aufbau eines neuen grundständigen Studiengangs für Instrumental- und Gesangspädagogik geht. „Diese Aufgabe bietet spannende Gestaltungsspielräume, die sich gemeinsam mit Studierenden, Kolleginnen und Kollegen füllen lassen, und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, aktuelle Anforderungen an zukünftige Instrumental- und Gesangspädagogen praxisnah in diesem Studiengang zu berücksichtigen“, sagt die neu berufene Professorin. Zum anderen biete Weimar als Standort „ein reiches kulturelles Umfeld und besten ‚pädagogischen Nährboden‘, in dem sich hoffentlich viele tolle Projekte realisieren lassen – sowohl bezogen auf die Forschung als auch praktisch ausgerichtet.“