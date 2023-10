Neue Schau in Weimars Galerie Profil weckt Fernweh

Weimar. Claudia Berg stellt in Weimar Gemälde und Radierungen aus. Im Mittelpunkt steht Venedig.

Die Galerie Profil zeigt ab Samstag, 7. Oktober, „Unweit des Canale Grande“, eine Ausstellung mit Radierungen und Gemälden von Claudia Berg. Die Schau wird um 18 Uhr mit einer Vernissage in der Geleitstraße 11 eröffnet. Dazu spricht der Bühnenbildner und Künstler Helmut Brade.

Claudia Berg stammt aus Halle. Sie studierte Grafik und Malerei an der Burg Giebichenstein und in Valencia. Sie lernt an der Hochschule Darmstadt und auf Burg Giebichenstein. Berg fertigt Ölgemälde, Tuschezeichnungen und Kaltnadelradierungen an. In ihren Motiven finden sich oftmals Ansichten von Italien wieder – in dieser Ausstellung besonders das Umfeld des Canale Grande in Venedig.

Die Ausstellung läuft bis 30. November.