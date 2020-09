Neue Schmetterlinge bei Landenberger

An Weimars Johannes-Landenberger-Schule wurde erst am 4. September Schuleinführung gefeiert.

Traditionsgemäß ist am Johannes-Landenberger-Förderzentrum immer der erste Freitag nach den Sommerferien der große Tag für alle neuen Erstklässler. In erster Linie nutzen Schüler und Lehrer die erste Schulwoche, um gemeinsam das vor den Ferien einstudierte Programm wieder in Erinnerung zu rufen, damit zur Feierstunde alles gut klappt. Doch dieses Jahr war alles etwas anders, der Tag blieb allerdings der Gleiche. So gab es vor den Ferien angesichts geltender Maßnahmen zur Corona-Vorsorge keine Möglichkeit, die geplanten Darbietungen zu üben. Damit blieben den „Landenberger Lerchen“, die dieses Jahr für die Ausgestaltung auserkoren waren, nur die vier Tage des neuen Schuljahres, um ihre Ideen zur Begrüßung ihrer neuen Schulfreunde einzustudieren.